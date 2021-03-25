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الخميس، 25-03-2021 10:22 ص

وفق وزارة الصحة

أكثر من 27 ألف شخص سيتلقون لقاح كورونا اليوم

ممم
توضيحية


الوكيل الإخباري - تلقى أكثر من 27 ألف شخص رسائل نصية لتلقي لقاح كورونا المستجد (جرعة أولى وثانية) الخميس في المراكز الصحية المخصصة، وفق وزارة الصحة.

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وقالت وزارة الصحة، في تصريحات صحافية ، نقلا عم مسؤول طبي ، إنه جرى إرسال رسائل نصية لـ 21819 شخصا لتلقي الجرعة الأولى من مطعوم كورونا اليوم.


وأضافت الوزارة أنه جرى إرسال رسائل نصية لـ 5305 أشخاص لتلقي الجرعة الثانية من مطعوم كورونا اليوم.


وقد بلغ عدد المسجلين على المنصة المخصصة لتلقي اللقاح الواقي من فيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الماضية 32787 شخصا، وفق خلية أزمة كورونا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، الأربعاء.


وأضحت الخلية في بيان، أن إجمالي المسجلين على المنصة بلغ 767598 شخصا منهم 346860 إناث، و420738 ذكور.


وأشارت إلى أن الفئة العمرية التي تزيد عن 60 عاما تشكل النسبة الكبرى من عدد المسجلين بواقع 165850 شخصا.


وبدأت وزارة الصحة، في 13 كانون الثاني/يناير 2021 بتنفيذ حملة برنامجها الوطني للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

 

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