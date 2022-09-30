1.2 مليون زائر للعقبة في أول 8 أشهر من العام الحالي

الوكيل الإخباري - بلغ عدد زائري مدينة العقبة خلال الـ 8 أشهر الأولى من العام الحالي، 1.2 مليون زائر في رقم "فاق التوقعات" بحسب سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة اليوم الجمعة.

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وقال مفوض السياحة والبيئة في السلطة نضال المجالي، "نسجل أرقام أعلى من المتوقع (في العقبة)، وكنا نتوقع الوصول إلى 850 ألف زائر إلى العقبة خلال هذا العام، إلا أن الأرقام سجلت ما يزيد عن 1.2 مليون زائر في الـ 8 أشهر الأولى من هذا العام".



وتحدث المجالي عن "630 ألف عملية تسجيل في فنادق العقبة، وأكثر من 170 ألف دخول من معبر جنوب الأردن، وأكثر من 190 ألف دخلوا من خلال مطار الملك حسين بأكثر من 1600 حركة جوية"، مشيرا إلى أن "هذا الأسبوع نستقبل في 3 أيام 16 حركة طائرة، وهذا يعتبر قيمة نشطة".



والعقبة "تستضيف مجموعة من الفعاليات الهامة" منها حفل لأحد الفنانين العرب، وفق المجالي، متوقعا "تسجيل دخل وحركة نشطة يزيد عن مليوني دينار نتيجة استقبال الفنان العربي".



و"الأرقام هي الشاهد الأكبر على الواقع السياحي الحالي في العقبة وفي منطقة وادي رم والديسة والتي سجلت أرقام غير مسبوقة"، بحسب المجالي لكنه قال: "كنا نتوقع زيادة في نسب إشغال الفنادق ووصلت في متوسطها إلى 94% إلى أنه ما زال هناك بعض فنادق النجمة الواحدة وصلت إلى 85%".



وقال إن "ما يميز حجوزات هذا الأسبوع ... بأنه ارتفعت نسبة حجوزات فنادق الـ 4 و3 نجوم في حين سجلت في الأشهر السابقة فنادق الـ 5 نجوم الزيادة الأعلى".



وكذلك، تستضيف صحراء وادي رم مهرجان الهجن الأردني الذي يشارك فيه ما يزيد عن 700 هجان.



ويسجل ما لا يقل عن 1400 زائر إلى وادي رم يوميا خلال الأسبوع الحالي، على ما ذكر المجالي الذي أشار إلى "ارتفاع نسب الجنسيات وخصوصا الهنغارية والإنجليزية والفرنسية وهذه الأرقام مبشرة بسياحة شتوية ستكون في الربع الأخير من هذا العام ...".

المملكة