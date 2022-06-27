1.450 مليون عداد كهرباء منزلي مُسجّل على التعرفة المدعومة

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -

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كشفت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أن العدادات المنزلية التي سجلت على دعم التعرفة الكهربائية حتى الآن وصلت إلى ما يقارب 1.420 مليون عداد.وأضافت الهيئة لـ " الوكيل الإخباري" أن المجموع العدادات المنزلية في المملكة يصل إلى 1.950 مليون عداد، منها المشمول ومنها غير المشمول.واكدت على ان فترة تعديل فواتير الكهرباء غير المشمولة بالتعرفة الكهربائية المدعومة لمستحقي الدعم ممن صدرت لهم فاتورة كهرباء على التعرفة غير المدعومة تنتهي حتى نهاية شهر حزيران الحالي.وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة قال بوقتٍ سابق إن عدد الفواتير التي انخفضت قيمتها جراء التقدم للدعم عليها بلغ 469 ألف فاتورة .