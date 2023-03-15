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الأربعاء، 15-03-2023 09:46 ص

10 آلاف جلسة محاكمة عن بعد في الأردن الشهر الماضي

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الوكيل الإخباري - كشفت وزارة العدل عدد جلسات المحاكمة عن بعد التي عقدت خلال شهر شباط الماضي.اضافة اعلان


وفي التفاصيل، أشارت الوزارة وفق رصد "الوكيل الإخباري"، إلى أنه تم عقد 10 آلاف جلسة محاكمة عن بعد خلال الشهر الماضي.

وأضافت أنه تم إصدار 289 حكم قضائي بعقوبة بديلة عن الحبس خلال شباط الماضي.

وبيّنت الوزارة أن عدد الأوراق القضائية المؤرشفة بلغ 2.7 مليون ورقة لنفس الفترة، فيما استقبلت نحو 104 طلب مساعدة قانونية.

ويأتي تطبيق نظام المحاكمة عن بعد تماشيا مع التطور التشريعي بإدخال التقنيات الحديثة ودون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها بالتشريعات الأردنية النافذة.

 




 

 


 

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