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الثلاثاء، 13-06-2023 09:17 ص

10 إصابات بعدة حوادث منفصلة على الطرق الخارجية خلال 24 ساعة

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الوكيل الإخباري - قال النقيب أيمن الحراحشة، من غرفة عمليات إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم خلال 24 ساعة الماضية التعامل مع عدة حوادث على الطرق الخارجية، نتج عنها 10 إصابات مختلفة. 

وبيّن الحراحشة، خلال التقرير المروري، على إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل مع حادث تصادم بين مركبتين على طريق شارع الأردن، ونتج عن الحادث إصابتين متوسطات، وتم نقلهم إلى المستشفى.

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وأضاف أنه تم التعامل مع حادث تصادم على طريق الصحراوي في منطقة طوبا، ونتج عن الحادث 4 إصابات بسيطة.

وأشار الحراحشة إلى أن كوادر الدوريات الخارجية تعاملت مع حادثي تدهور منفصلين على الطريق الصحراوي في منطقة ضبعة، الأول نتج عنه إصابة واحدة والثاني نتج عنه 3 إصابات  

وأكد أنه تم تعليل معظم أسباب الحوادث إلى عدم أخذ الاحتياطات اللازمة والتتابع القريب والسرعات العالية. 

 




 

 


 

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