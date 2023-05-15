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الإثنين، 15-05-2023 10:48 ص

حملة أمنية لمخالفة عدم إرتداء حزام الأمان أثناء القيادة

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الوكيل الإخباري - أطلقت مديرية الأمن العام/إدارة السير المركزية، حملة توعوية لبيان أهمية استخدام حزام الأمان وإلزامية ارتدائه لمدة أسبوع، قبل البدء بمتابعة مرتكبي هذه المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وذلك لغاية 22 أيار القادم.

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وبين التقرير المروري عبر إذاعة الأمن العام الاثنين، أنه سيتم اتخاذ الإجراء القانوني بحق مرتكبي مخالفة عدم إرتداء حزام الأمان لما له من أهمية للحفاظ على حياة السائقين والركاب.


وأشار التقرير الى وقوع عدد من الحوادث المرورية صباح اليوم، ونتج عنها أضرار مادية فقط ورصد لمخالفات وحوادث مرورية خلال الـ24 ساعة.


وجددت مديرية الأمن العام تأكيدها بضرورة الحذر والانتباه أثناء القيادة وضرورة اتباع توجيهات وإرشادات رقباء السير وعدم ارتكاب المخالفات الخطرة، وتجنب التتابع القريب وعدم تجاوز السرعات المقررة على الطرق وتغيير المسرب بشكل مفاجئ لتجنب الحوادث المرورية .

 




 

 


 

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