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الخميس، 24-11-2022 02:51 م

12 اتفاقية استثمارية في الطفيلة الصناعية بقيمة 17 مليون دينار

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الوكيل الإخباري - رعى وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي مندوبا عن رئيس الوزراء بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة اليوم الخميس توقيع ١٢ اتفاقية استثمارية في "مدينة الطفيلة الصناعية تستهدف توفير فرص العمل لأبناء المحافظة وتنشيط بيئة الأعمال فيها.

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وتم التوقيع على اتفاقيات بين شركة المدن الصناعية وجهات حكومية شملت وزارة الطاقة والثروة المعدنية/ شركة توزيع الكهرباء ووزارة العمل / هيئة تطوير المهارات والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وشركة ميناء الحاويات وذلك لتنفيذ ما ورد في قرار مجلس الوزراء بشأن الحوافز الممنوحة للمشاريع الاستثمارية داخل المدينة الصناعية في الطفيلة.

وقال الشمالي: “يقدر حجم الاستثمار في المشاريع التي تم توقيع اتفاقياتها وعددها 12 اتفاقية بـ 17 مليون دينار ستوفر أكثر من400 فرصة عمل في مراحلها الأولى وتشمل الاستثمار في قطاعات الصناعات البلاستيكية والخزفية والورق الصحي والكوابل وغيره”.

وأضاف الشمالي خلال حفل التوقيع الذي حضره نواب وأعيان المحافظة والأمناء العامين لوزارتي الصناعة والتجارة والعمل ومحافظ الطفيلة ومجلس المحافظة ومجلسها الأمني ورئيس غرفة صناعة الأردن وعدد من المسؤولين أننا اليوم أمام مخرجات سريعة وفي غاية الأهمية لزيارة رئيس الوزراء الى الطفيلة على رأس فريق وزاري أيلول الماضي من خلال توقيع اتفاقيات استثمارية لعدد من المشروعات التي ستقام في مدينة الطفيلة الصناعية والتي تشكل باكورة استقطاب الاستثمارات الى المحافظة بشكل عام والاتفاقيات التنفيذية بين الوزارات والجهات الحكومية المعنية وشركة المدن الصناعية بشأن الحوافز والمزايا الممنوحة للمنطقة.

وأضاف أن هذه النتائج والتي سبقها إقرار مجلس الوزراء حوافز مختلفة للاستثمار في مدينة الطفيلة الصناعية تعكس جدية وحرص الحكومة على إنجاز المشاريع والبرامج التي تعد بها لدى زيارة المحافظات وبالسرعة الممكنة وفقا للأولويات مشيرا الى أن التنمية واستقطاب الاستثمارات الى المحافظات أولوية قصوى في عمل الحكومة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بالعمل المستمر لتحسين مستويات المعيشة والحد من الفقر والبطالة.

 




 

 


 

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