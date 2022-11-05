تنظيم مبادرة كسوة طالب في الطفيلة

الوكيل الاخباري- نظمت جمعية "فرسان الطفيلة" الخيرية، بالتعاون مع مجلس التطوير التربوي لمنطقة الطفيلة، مبادرة "كسوة طالب" لتعزيز مبادئ التكافل الاجتماعي ودعم الطلبة المعوزين من مختلف أنحاء الطفيلة.

اضافة اعلان



وشملت المبادرة عددا من مدارس قصبة الطفيلة ولواء الحسا، واستفاد منها نحو 350 طالبا وطالبة وعددا من المحتاجين من المجتمع المحلي، وفق رئيس الجمعية الدكتور خالد الصوا.



وثمن الصوا، خلال إطلاق المبادرة، جهود جميع الجهات الداعمة للمبادرة وروافد العمل الخيري من رجال أعمال وإعلاميين، ما أسهم في تحقيق أهداف المبادرة بالوصول إلى أكبر شريحة من الطلبة المعوزين.



وبين منسق المبادرة جمال الربابعة أن الجمعية أطلقت المبادرة لتوفير ملابس شتوية وحقائب مدرسية للطلبة المعوزين، ونشر قيم التراحم بين أفراد المجتمع المحلي، إلى جانب تمكين أصحاب الأيادي الخيرة من تقديم يد العون والمساعدة لعدد من الطلبة والأيتام والمحتاجين في عدد من مدارس المحافظة.

وأشار إلى أن كميات من الألبسة والأحذية والحقائب جرى توزيعها على لجان القرش الخيري في مدارس قصبة الطفيلة ليجري توزيعها على الطلبة المعوزين.