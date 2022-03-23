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الأربعاء، 23-03-2022 04:55 م

14 % انخفاض حركة الطائرات عبر مطار الملكة علياء في شباط

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الوكيل الإخباري - انخفضت حركة الطائرات القادمة والمغادرة عبر مطار الملكة علياء الدولي في شهر شباط الماضي بواقع 14 بالمئة مقارنة بشهر كانون الثاني الذي سبقه، وفق رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن هيثم مستو.

وأضاف مستو أن الرحلات الجوية القادمة والمغادرة في شهر شباط وصلت إلى 3978 رحلة جوية، وربطت المملكة بواقع 69 وجهة دولية مباشرة بنسبة نمو بلغت 127 بالمئة مقارنة مع 1891 رحلة جوية خلال شهر شباط العام الماضي، و 5682 رحلة جوية لنفس الفترة من عام 2020.

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وأشار إلى أن حركة المسافرين ارتفعت ارتفاعا ملحوظا في شهر شباط مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي بواقع   167بالمئة، إذ بلغ عدد المسافرين القادمين والمغادرين إلى المطار حوالي 372 ألف مسافر مقارنة مع 139 ألف مسافر قادم ومغادر خلال شهر شباط من عام 2021 و589  ألف خلال نفس الشهر من عام 2020.

ووصل عدد الرحلات اليومية في شهر شباط بحسب مستو، إلى  142 رحلة مقارنة مع 150 رحلة قادمة ومغادرة خلال الشهر الذي سبقه و 67 رحلة قادمة ومغادرة خلال شهر شباط لعام 2021 و203 رحلة خلال شهر شباط من عام 2020.



 




 

 


 

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