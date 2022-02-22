593 واسطة نقل مدرسي مُرخصة في الأردن

الوكيل الإخباري - قالت مدير وحدة الإعلام والاتصال والناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع النقل البري الدكتورة عبلة وشاح، إن عدد وسائط النقل المدرسي المرخصة في الأردن يبلغ 593 واسطة نقل.
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وأضافت وشاح، عبر أثير أمن أف أم، اليوم الثلاثاء، ان العمر التشغيلي لمركبات التاكسي 12 عاماً، مشيرة إلى أن الشطب أو الإستبدال الزامي بعد هذه الفترة بحسب القوانين الناظمة.
وأشارت إلى أن إستثناء سيارات التاكسي 2008 - 2009 والتمديد لها سنة إضافية جاء للتخفيف على مالك المركبة بسبب تبعات جائحة كورونا.
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