593 واسطة نقل مدرسي مُرخصة في الأردن

الوكيل الإخباري - قالت مدير وحدة الإعلام والاتصال والناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع النقل البري الدكتورة عبلة وشاح، إن عدد وسائط النقل المدرسي المرخصة في الأردن يبلغ 593 واسطة نقل.

اضافة اعلان