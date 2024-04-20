السبت 20-04-2024
الوكيل الاخباري
 

الإفراج عن 15 شخصا من موقوفي اعتصامات الرابية

صحة غزة: 4 مجازر ارتكبها الاحتلال خلال 24 ساعة

الخارجية الفلسطينية: نرحب بقرار بربادوس الاعتراف بدولة فلسطين

علان: هكذا بلغ سعر ليرة الذهب في الاردن مع التطورات السياسية بالمنطقة

السعايدة يلتقي مسؤولين بقطاع الطاقة في الإمارات

سلطة إقليم البترا تقرر تخفيض بدل الخدمات على تذاكر الدخول

كتيبة طولكرم: نواصل التصدي لقوات الاحتلال

ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الاردن اليوم

زوارق الاحتلال تقصف ساحل دير البلح

300 يوم عمل .. انطلاق العمل بمشروع إعادة تأهيل طريق الحزام الدائري

السبت، 20-04-2024 11:53 ص

14 دولة تؤكد مشاركتها بالنسخة 33 من بطولة الأردن المفتوحة للجولف

514975


الوكيل الإخباري- أكدت 14 دولة مشاركتها في النسخة الـ 33 من بطولة الأردن المفتوحة للجولف، والتي تقام بالفترة من 9 إلى 11 أيار المقبل في ملاعب واحة أيلة بمدينة العقبة.

اضافة اعلان

 

وأكدت السعودية وقطر والعراق ولبنان وفلسطين والبحرين وصربيا وماليزيا ومصر والإمارات وكينيا وسلطنة عمان وتونس إلى جانب الأردن، المشاركة في الحدث الدولي، الذي يكتسي أهمية كبيرة للاعبي المنتخبات المشاركة، لأنه يدخل ضمن التصنيف العالمي لهواة الجولف "واغر".

 

وقال رئيس اتحاد الجولف كريم البرغوثي على هامش الإعلان عن تنظيم النسخة الجديدة من بطولة الأردن المفتوحة "نتطلع لتنظيم نسخة تنافسية مشوقة تعكس القدرات التنظيمية الكبيرة لكوادرنا"، مثمناً في الوقت ذاته الدعم الكبير المقدم من الرعاة الاستراتيجيين لإنجاح أنشطة اتحاد الجولف، وفي مقدمتهم شركة واحة آيلة واللجنة الأولمبية ومديرية الأمن العام ووسائل الإعلام.

 

وقالت مديرة اللجنة التنظيمية للبطولة، مجد النجادا في تصريحات للموقع الرسمي لاتحاد الجولف "تعد بطولة الأردن المفتوحة من أهم البطولات الإقليمية، وباتت تشكل الوجهة المفضلة للعديد من اللاعبين العرب والأجانب للمشاركة فيها، كما أنها تتواجد على روزنامة الاتحادين العربي والآسيوي". وأضافت "أهمية البطولة ومكانتها للاعبي الدول المشاركة، باتت تضاعف من مسؤولياتنا وتمنحنا حافزاً أكبر للعمل بأقصى طاقاتنا التنظيمية لإخراج البطولة بأبهى صورة ممكنة"، مؤكدة تطلعاتها لمشاركة إيجابية وفاعلة للجميع.

 

بدوره، قال المدير الفني للمنتخبات الوطنية للجولف العراقي عامر راضي "تشكل البطولة قيمة فنية مضاعفة للاعبينا، خاصة وأن الفرق المشاركة تعد قوية، كما سيحصل لاعبونا على فرصة الاحتكاك مع لاعبين بمستويات عالية بالفئات كافة، وهذا أمر يصعب تأمينه في المشاركات الخارجية، لذلك أعتقد أن البطولة ستساهم في تطوير أداء لاعبينا فنياً وذهنياً".

 

وتسيطر السعودية على ألقاب النسخ الثلاث الأخيرة من بطولة الأردن الدولية المفتوحة للجولف، حيث حصل اللاعب سعود الشريف على لقبي النسختين 30 و31 في العامين 2021 و2022 توالياً، قبل أن يظفر مواطنه خالد عطية بلقب النسخة 32 في العام الماضي 2023، ما ينذر بنسخة مثيرة من البطولة، التي يسعى العديد من المشاركين فيها إلى كسر الهيمنة السعودية وتغيير "بوصلة" اللقب.




 




 

 


 

إقرأ ايضا
6623867f3e607

الإفراج عن 15 شخصا من موقوفي اعتصامات الرابية

66236ab875f79

شركات أردنية تشارك بمعرض سعودي فود للتصنيع الاثنين المقبل

1713597915404

صناعة الأردن: الدعم الملكي يدفع بقطاع المحيكات نحو المزيد من الاستثمارات

1713595329310

السعايدة يلتقي مسؤولين بقطاع الطاقة في الإمارات

1713595971446

سلطة إقليم البترا تقرر تخفيض بدل الخدمات على تذاكر الدخول

437515890_836806935152587_2397864779284283971_n

حملة رش وتعقيم للمرافق العامة والتجمعات السكانية في الموقر