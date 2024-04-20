14 دولة تؤكد مشاركتها بالنسخة 33 من بطولة الأردن المفتوحة للجولف

الوكيل الإخباري- أكدت 14 دولة مشاركتها في النسخة الـ 33 من بطولة الأردن المفتوحة للجولف، والتي تقام بالفترة من 9 إلى 11 أيار المقبل في ملاعب واحة أيلة بمدينة العقبة.

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وأكدت السعودية وقطر والعراق ولبنان وفلسطين والبحرين وصربيا وماليزيا ومصر والإمارات وكينيا وسلطنة عمان وتونس إلى جانب الأردن، المشاركة في الحدث الدولي، الذي يكتسي أهمية كبيرة للاعبي المنتخبات المشاركة، لأنه يدخل ضمن التصنيف العالمي لهواة الجولف "واغر".

وقال رئيس اتحاد الجولف كريم البرغوثي على هامش الإعلان عن تنظيم النسخة الجديدة من بطولة الأردن المفتوحة "نتطلع لتنظيم نسخة تنافسية مشوقة تعكس القدرات التنظيمية الكبيرة لكوادرنا"، مثمناً في الوقت ذاته الدعم الكبير المقدم من الرعاة الاستراتيجيين لإنجاح أنشطة اتحاد الجولف، وفي مقدمتهم شركة واحة آيلة واللجنة الأولمبية ومديرية الأمن العام ووسائل الإعلام.

وقالت مديرة اللجنة التنظيمية للبطولة، مجد النجادا في تصريحات للموقع الرسمي لاتحاد الجولف "تعد بطولة الأردن المفتوحة من أهم البطولات الإقليمية، وباتت تشكل الوجهة المفضلة للعديد من اللاعبين العرب والأجانب للمشاركة فيها، كما أنها تتواجد على روزنامة الاتحادين العربي والآسيوي". وأضافت "أهمية البطولة ومكانتها للاعبي الدول المشاركة، باتت تضاعف من مسؤولياتنا وتمنحنا حافزاً أكبر للعمل بأقصى طاقاتنا التنظيمية لإخراج البطولة بأبهى صورة ممكنة"، مؤكدة تطلعاتها لمشاركة إيجابية وفاعلة للجميع.

بدوره، قال المدير الفني للمنتخبات الوطنية للجولف العراقي عامر راضي "تشكل البطولة قيمة فنية مضاعفة للاعبينا، خاصة وأن الفرق المشاركة تعد قوية، كما سيحصل لاعبونا على فرصة الاحتكاك مع لاعبين بمستويات عالية بالفئات كافة، وهذا أمر يصعب تأمينه في المشاركات الخارجية، لذلك أعتقد أن البطولة ستساهم في تطوير أداء لاعبينا فنياً وذهنياً".

وتسيطر السعودية على ألقاب النسخ الثلاث الأخيرة من بطولة الأردن الدولية المفتوحة للجولف، حيث حصل اللاعب سعود الشريف على لقبي النسختين 30 و31 في العامين 2021 و2022 توالياً، قبل أن يظفر مواطنه خالد عطية بلقب النسخة 32 في العام الماضي 2023، ما ينذر بنسخة مثيرة من البطولة، التي يسعى العديد من المشاركين فيها إلى كسر الهيمنة السعودية وتغيير "بوصلة" اللقب.







