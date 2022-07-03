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الأحد، 03-07-2022 02:42 م

141 مليون دينار لإلحاق جميع الأطفال في مراحل ما قبل المدرسة

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الوكيل الإخباري - ناقشت لجنة التربية والتعليم في مجلس الأعيان، اليوم الأحد، خطة الإصلاح المقترحة لقطاع التربية والتعليم والتعليم العالي والتحديات والمشاكل والحلول المقترحة لها.

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وترأس الاجتماع العين محاسن الجاغوب مع وزير التربية والتعليم والتعليم العالي وجيه عويس، الذي أشار إلى وجود نحو 88 ألف طفل من دون مدرسة في مرحلتي ما قبل المدرسة (الحضانة ورياض الأطفال)، مؤكدا وجود خطة بقيمة 141 مليون دينار لشمول جميع الأطفال بنسبة 100% خلال خمس سنوات.


ويهدف الاجتماع إلى إطلاع اللجنة على واقع وتحديات قطاع التعليم العالي والتعليم المدرسي ودراسة ومناقشة الحلول المقترحة للواقع التعليمي.


وأكد عويس أن "مرحلة التعليم ما قبل المدرسة وما يسمى بـ KG1 وKG2 من أهم المراحل بحسب الدراسات التعليمية.

 




 

 


 

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