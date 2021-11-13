15.8 ألف إصابة محلية بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي

الوكيل الإخباري-

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سجل الأسبوع الوبائي الماضي ارتفاعا في تسجيل الإصابات بفيروس كورونا بعد أن بلغت 15850 وهي الأعلى منذ نهاية نيسان الماضي.وبلغ مقدار الارتفاع في الأسبوع الممتد من 6 -12 تشرين الثاني، عن الأسبوع الذي سبقه 30 تشرين الأول – 5 تشرين الثاني، بنحو 24% حيث كان قد سجل الأسبوع السابق 12789 إصابة.وارتفعت إيجابية الفحوص المخبرية التي تجريها الفرق الصحية للكشف عن الفيروس إلى حدود 6.16%، مقارنة ب5.5% في الأسبوع الذي سبقه.ومع ارتفاع أعداد الإصابات خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، شهدت حالات الوفاة إثر الإصابة بالفيروس ارتفاعا في الأسبوع الأخير بنحو 10% حيث سجل وفاة 95 حالة، مقارنة بـ86 في الأسبوع الذي سبقه.أما بخصوص عدد حالات الإدخال للمستشفيات لتلقي العلاج خلال الأسبوع الوبائي الأخير، فقد بلغ 717 مصاباً، فيما بلغ عدد الخروجات 542 مصاباً.وارتفعت الحالات النشطة في الأسبوع الوبائي الأخير إلى 28639 حالة، بزيادة 5054 حالة وبنسبة 21% عن الأسبوع الذي سبقه الذي سجل وجود 23585 حالة نشطة حتى يوم 5 تشرين الثاني الحالي.