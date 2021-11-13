السبت 13-11-2021
الوكيل الاخباري

توقف ضخ المياه من الديسي الأسبوع القادم

الكهرباء: سقوط أعمدة بسبب الرياح الشديدة بالشونة الجنوبية

توقعات بثبات أو تخفيض تسعيرة المحروقات الشهر المقبل

مخترعة أردنية تفوز بالمركز الأول في مسابقة عالمية في قطر

الخارجية تدعو ذوي المواطن نصر الشعافي لمراجعتها لأمر هام

أمانة عمان تُعلن حالة الطوارئ المتوسطة

وفاة مواطن إثر تدهور مركبته في الحسا

الطفيلة: دعم مالي ضخم لتنمية مختلف القطاعات

القوة البحرية: حركة القوارب طبيعية

الأردن يتقدم في التصنيف العالمي للأمن السيبراني

السبت، 13-11-2021 11:09 ص

15.8 ألف إصابة محلية بفيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي

6057844de811a


الوكيل الإخباري- سجل الأسبوع الوبائي الماضي ارتفاعا في تسجيل الإصابات بفيروس كورونا بعد أن بلغت 15850 وهي الأعلى منذ نهاية نيسان الماضي.اضافة اعلان


وبلغ مقدار الارتفاع في الأسبوع الممتد من 6 -12 تشرين الثاني، عن الأسبوع الذي سبقه 30 تشرين الأول – 5 تشرين الثاني، بنحو 24% حيث كان قد سجل الأسبوع السابق 12789 إصابة.

وارتفعت إيجابية الفحوص المخبرية التي تجريها الفرق الصحية للكشف عن الفيروس إلى حدود 6.16%، مقارنة ب5.5% في الأسبوع الذي سبقه.

ومع ارتفاع أعداد الإصابات خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، شهدت حالات الوفاة إثر الإصابة بالفيروس ارتفاعا في الأسبوع الأخير بنحو 10% حيث سجل وفاة 95 حالة، مقارنة بـ86 في الأسبوع الذي سبقه.

أما بخصوص عدد حالات الإدخال للمستشفيات لتلقي العلاج خلال الأسبوع الوبائي الأخير، فقد بلغ 717 مصاباً، فيما بلغ عدد الخروجات 542 مصاباً.

وارتفعت الحالات النشطة في الأسبوع الوبائي الأخير إلى 28639 حالة، بزيادة 5054 حالة وبنسبة 21% عن الأسبوع الذي سبقه الذي سجل وجود 23585 حالة نشطة حتى يوم 5 تشرين الثاني الحالي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
مياه الديسي ستصل الى محافظة الطفيلة العام المقبل -(أرشيفية)

توقف ضخ المياه من الديسي الأسبوع القادم

125328670

الكهرباء: سقوط أعمدة بسبب الرياح الشديدة بالشونة الجنوبية

unnamed (7)

توقعات بثبات أو تخفيض تسعيرة المحروقات الشهر المقبل

main_image618f9895a7233

مخترعة أردنية تفوز بالمركز الأول في مسابقة عالمية في قطر

112021111673339721696

الخارجية تدعو ذوي المواطن نصر الشعافي لمراجعتها لأمر هام

43484fadbc3fe4850e50b58aa57eecd9

أمانة عمان تُعلن حالة الطوارئ المتوسطة

أخبار متعلقة
1-1403966

28 ألفا و639 إصابة كورونا نشطة محليا

1-1403966

22 ألفا و460 إصابة كورونا نشطة في الأردن

78-103556-corona-world-india-infections_700x400

21 ألفا و650 إصابة كورونا نشطة في الأردن حتى صباح الأربعاء

كورونا الوكيل

20 ألفا و701 إصابة كورونا نشطة في المملكة

WhatsApp Image 2021-10-25 at 8.50.01 AM

17 ألفا و939 إصابة كورونا نشطة في الأردن

المدارس

الصحة تكشف نسب اصابات طلبة المدارس بفيروس كورونا