الصحة تكشف نسب اصابات طلبة المدارس بفيروس كورونا

الوكيل الاخباري - قال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة مسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي ان نسب الاصابات بين طلبة المدارس اقل من نصف في المائة لجميع الطلاب البالغ عددهم 2 مليون و 150 الف وهي نسبة مطمئنة .



واشار في تصريحات صحفية انها تمثل 30% من مجموع الاصابات الكلي المسجلة في المملكة منوها الى ان هذه الفئة العمرية هي من فئات غير متلقي المطعوم المضاد لفيروس كورونا و الاقل دخولا الى المستشفيات في حال الاصابة بالفيروس.

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