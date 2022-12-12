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الإثنين، 12-12-2022 12:46 م

1536 من حملة الشهادات الجامعية والدبلوم يلتحقون بالتدريب المهني

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الوكيل الاخباري- بلغ عدد الملتحقين بمعاهد مؤسسة التدريب المهني من حملة الشهادات الجامعية والدبلوم للعام الحالي 1536متدربا ومتدربة، إضافة الى 3385 من حملة الثانوية العامة.

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وسجل بالبرامج التدريبية ثلاثة من حملة شهادة الدكتوراه و31 من حملة الماجستير والدبلوم العالي و 1015 من حملة البكالوريوس و 487 حملة دبلوم كليات المجتمع.


وقال مدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندس أحمد الغرايبة في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، إن المؤسسة ماضية بتطوير معاهدها وبرامجها التدريبية لتتوافق مع التكنولوجيا الحديثة ومهارات المستقبل، خاصة تلك المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة ومهارات اقتصاد النمو الأخضر.


واكد أن خطة المؤسسة الاستراتيجية مبنية على الشراكة الكاملة مع القطاع الخاص وغرف الصناعة في المملكة ممثلة بغرفة صناعة الأردن لتوفير فرص التدريب المنتهي بالتشغيل للشباب والشابات بمحافظات المملكة كافة.


وأشار الغرايبة الى حرص المؤسسة على استحداث مراكز التميز بالقطاعات الواعدة المطلوبة لدى أسواق العمل المحلية والدولية والاهتمام بتطوير المدربين بالشراكة مع القطاع الخاص والجهات المانحة، والاهتمام بمحور السلامة والصحة المهنية.

يذكر أن مؤسسة التدريب المهني أنشئت عام 1976 ولديها 35 معهدا تضم 350 مشغلا بطاقة استيعابية تبلغ 10 آلاف متدرب وقدرة تشغيلية تصل لغاية 20 ألف متدرب في العام التدريبي، في حين يبلغ عدد الخريجين أكثر من 430 ألفا نسبة الإناث منهم حوالي 32 بالمئة.

 




 

 


 

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