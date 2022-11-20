التدريب المهني تطلق مرحلة جديدة من برنامج التوجيه الوطني

الوكيل الإخباري - أطلقت مؤسسة التدريب المهني اليوم الأحد، مرحلة جديدة من برنامج اللياقة البدنية والتوعية والتوجيه الوطني الذي تنفذه معاهد المؤسسة بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية ومديرية الأمن العام.

اضافة اعلان



ويشارك في هذه المرحلة ( 22) معهداً من معاهد المؤسسة في محافظات المملكة.



وقال مدير عام المؤسسة المهندس احمد الغرايبة في تصريح اليوم الأحد، إن الهدف من البرنامج استخلاص العبر والدروس للمحافظة على مكتسبات الأمة وحريتها واستقلالها ووحدتها المنتظرة، وأهمية رفع الروح المعنوية لمتدربي ومنتسبي مؤسسة التدريب المهني والتعرف على الدور التاريخي المشرف للقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية وما قدمته وتقدمه لرفعة شأن الأردن والمحافظة على أمنه واستقراره.



واضاف، ان البرنامج يعمل على توعية متدربي المؤسسة لدرء خطر المخدرات ومواجهة التطرف والعنف والغلو والتمكن من الإسعافات الأولية والتوعية المرورية اللازمة.



وأشار إلى أنه سيتم تطبيق البرنامج مع انتهاء التأسيس العام بواقع 25 ساعة منها ( 19 ساعة ) محاضرات تتناول عدة مشاريع ومبادرات، مثل مبادرة (الأردن أولا) و(رسالة عمان) و(الولاء والانتماء) .



ويركز البرنامج على دور الهاشميين في حمل راية الإسلام وقيادتهم للثورة العربية الكبرى ومواقفهم المشرفة من القضايا العربية وفلسفتهم في قيادة وإدارة الدولة، إلى جانب التعريف بالقوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي) ودوره في التنمية الوطنية الشاملة والأمن الوطني ومساهمات الجيش العربي في الحروب الوطنية والقومية.

