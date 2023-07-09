16 ألف قضية تعاملت معها وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية خلال عام

الوكيل الإخباري - تعاملت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية من 16 ألف قضية تشمل شكاوى وبلاغات خلال العام الماضي.

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وقال رئيس وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية الرائد أنس الحلاحلة إن القضايا الواردة إلى الوحدة تتعلق بجرائم واقعة على أشخاص وجرائم واقعة على الأموال وجرائم واقعة على المؤسسات والشركات، وأخرى على أمن وسلامة المجتمع.



وأشار الحلاحلة إلى تحليل أسباب وقوع الأشخاص ضحايا لهذا الاحتيال، فتبين أنهم يريدون الربح السريع أو الربح بدون بذل مجهود، وبالتالي يقعون عرضة لأي إيهام بتقديم مساعدات أو جوائز أو أعمال من خلال "الأونلاين" دون التثبت من حقيقة مقدمي هذه الخدمات أو المساعدات أو الوظائف.



وأوضح أن عمل الوحدة يشمل بقراءة وتحليل الواقع الجرمي واستقراء مستقبله ضمن سياسة إدارة البحث الجنائي في مديرية الأمن العام، والوقوف على الأسباب.

