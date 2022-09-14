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الأربعاء، 14-09-2022 04:59 م

17 مترشحا لانتخابات غرف الصناعة في اليوم الأول للترشح

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الوكيل الإخباري - أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب، أن عدد الذين تقدموا بطلبات في اليوم الأول للترشح لانتخابات مجالس إدارة غرف الصناعة وممثلي القطاعات الصناعية 2022، قد بلغ (17) مترشحا.

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وقالت أن منهم 9 مترشحين لعضوية مجلس إدارة صناعة الزرقاء، فيما لم يترشح أحد لعضوية مجلس الإدارة في غرفتي صناعة عمان واربد، بينما بلغ عدد المتقدمين بطلبات ترشح لممثلي القطاعات الصناعية 8 مترشحين، في غرفتي صناعة عمان والزرقاء ولم يتقدم أحد للترشح في غرفة صناعة إربد.


وكانت الهيئة قد أعلنت عن استقبال طلبات الترشح في مقار الغرف الصناعية اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 14/9/2022، ويستمر لمدة (15) يوماً بما فيها أيام الجمعة والسبت، وفقا لأحكام نظام غرف الصناعة.

 

 




 

 


 

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