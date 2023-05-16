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الثلاثاء، 16-05-2023 12:01 م

178 ألف طالب من الصف الثالث يقدم امتحان تقييمي ابتداءً من اليوم

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الوكيل الإخباري - أعلن مدير إدارة الاختبارات والامتحانات في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد كنانة، عن بدء عقد الامتحان التقييمي لطلبة الصف الثالث الأساسي اليوم في المدارس الحكومية والخاصة ووكالة الغوث ومدارس الثقافة العسكرية بمبحثي اللغة العربية والرياضيات للوقوف على مدى تمكن الطلبة من المهارات القرائية والكتابية والحسابية.

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وبين كنانة، أن الامتحان يهدف لاتخاذ إجراءات مبكرة وفورية لعلاج ما تسفر عنه نتائج الاختيار بحال تبين وجود ضعفا عند الطلبة قبل تعمقه، وهو خطوة مهمة بمجال التقويم التربوي.


وأشار إلى أن قرابة 178 الف طالب وطالبة سيخضعون للامتحان التقييمي وبمدة 60 دقيقة، حيث ستكون فقرات الامتحان اختيارا من متعدد، وفق إذاعة الأمن العام.


ولفت إلى أن التربية ستعمل على إعداد تقرير إحصائي على مستوى المملكة والمديرية والمدرسة والطالب الواحد وسيطلب من مديريات التربية بمتابعة المدارس لعمل خطط علاجية للطلبة الذين يظهر عندهم ضعف في هذه المباحث.


 




 

 


 

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