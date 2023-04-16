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الأحد، 16-04-2023 03:51 م

التربية تحتفل بيوم العلم الأردني

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الوكيل الاخباري - احتفلت الأسرة التربوية والتعليمية بيوم العلم الأردني الذي يصادف اليوم الأحد، ضمن احتفالات المملكة بهذه المناسبة.

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واكد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة خلال رعايته الاحتفال، أهمية هذه الفعاليات في رفع الحس الوطني وغرس معاني الولاء والانتماء لدى أبنائنا الطلبة، مهنئًا جلالة الملك عبدالله الثاني والأردنيين بهذه المناسبة العزيزة على قلوبهم.


وجرى خلال الحفل الذي حضره الأمينان العامان للوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، والشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات، وعدد كبير من أبناء الأسرة التربوية رفع العلم في ساحة وزارة التربية والتعليم.





 




 

 


 

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