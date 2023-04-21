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الجمعة، 21-04-2023 03:31 م

صور - تشييع جثمان الشهيد الشقيرات في الشوبك

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الوكيل الاخباري - شيعت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، بحضور مندوب رئيس هيئة الأركان المشتركة والأجهزة الأمنية واهالي الشوبك جثمان الشهيد الملازم أول المثنى الشقيرات إلى مثواه الأخير بعد الصلاة عليه إلى مقبرة الشوبك، والذي استشهد خلال قيامه بالواجب الرسمي.

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وجرت للفقيد مراسم عسكرية نقل خلالها إلى مثواه الأخير محمولاً على أكتاف رفاق السلاح ، حيث ووري الثرى في مقبرة الشوبك.


وقام مندوب رئيس هيئة الأركان المشتركة بوضع إكليل من الزهور على ضريح الشهيد، كما تم تسليم علم المملكة إلى والد الشهيد، وقام مدراء الأجهزة الأمنية بوضع أكاليل من الزهور على ضريح الشهيد الشقيرات.


وحضر تشييع جثمان الشهيد عدد من كبار ضباط القوات المسلحة والأجهزة الأمنية و مسؤولين و شيوخًا ووجهاء ومواطنين من مختلف محافظات المملكة.


ونعت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي الشهيد، سائلة الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويلهم آله وذويه ورفاق السلاح جميل الصبر وحسن العزاء، إنه سميع مجيب، إنا لله وإنا إليه راجعون.

 




 




 

 


 

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