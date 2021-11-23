2 مليون تحميل لتطبيق سند

الوكيل الإخباري- تجاوز رقم تحميل، تطبيق سند الحكومي المليونين منذ إطلاقه وحتى تاريخه، وفق بيانات وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
وقالت الوزارة الثلاثاء، ردا على استفسارات "المملكة" إن الإقبال على تحميل التطبيق ما زال متواصلا، فقد بلغت التحميلات للتطبيق على أنظمة(ios/384663,android/1239368,Huawei/385000) اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
وشددت الوزارة على أن عدد التحميلات للتطبيق تراكمي منذ إطلاق التطبيق قبل عام ونصف العام تقريبا؛ ومرتبطة بتحميل التطبيق وليس بتفعيله؛ حيث لا تتطلب خدمات الهوية الصحية والتفتيش تفعيله، وإنما تحميله فقط.
دخل، في 18 تشرين أول/ أكتوبر، البند (3) من البلاغ (46)، حيز التنفيذ الذي ورد فيه "تلتزم المـولات ومراكز التسوق، ومنشآت القطاع المصرفي، وشركات الاتصالات ومعارضها، والمطاعم السياحية والشعبية، والمقاهي، والفنادق، ومكاتـب شركات توزيع الكهرباء، وشركات المياه، بعدم السماح لأي شخص بدخولها أو الوجود فيهـا إلا إذا كـان مـن الأشخاص المسموح لـهـم بالوجود فيـهـا، وفقـاً لتطبيـق (سند أخضر)".
وكانت الوزارة قد أضافت مؤخراً تحديثا جديداً على تطبيق "سند" حول التفتيش على متلقي لقاح كورونا حيث تتم آلية التفتيش بعد تحميل تطبيق سند من متجر التطبيقات بثلاث طرق، من خلال إدخال الرقم الوطني، أو الرقم الشخصي، وتاريخ الميلاد، ومسح هوية الأحوال المدنية من الجهة الخلفية، ومسح "كيو.آر.كود" من الهوية الصحية.
ويعني "سند أخضر" أن الشخص متلقٍ لجرعتي اللقاح، أو حصل على جرعة واحدة منه، ولم يتخلف عن موعد الجرعة الثانية، أو لديه فحص "PCR" سلبي قبل 72 ساعة من عملية التفتيش.
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