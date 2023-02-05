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الأحد، 05-02-2023 06:09 ص

2.2 مليون طالب وطالبة يلتحقون بمدارسهم اليوم

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الوكيل الإخباري - يبدأ 2.2 مليون طالب وطالبة دوام الفصل الدراسي الثاني في المدارس، اعتبارا من اليوم الأحد وذلك في 7500 مدرسة من جميع القطاعات التعليمية.

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وأشار الأمين العام للشؤون التعليمية في وزارة التربية والتعليم نواف العجارمة إلى عدم وجود نقص بالموارد البشرية والمقاعد، وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، أحمد المساعفة، إن 170 ألفا من الكوادر التدريسية والإدارية في الميدان التربوي جاهزون لاستقبال الطلبة.


وبشأن كتب الفصل الدراسي الثاني؛ تحدث الأمين العام عن تسليم آخر دفعتين لإقليم الجنوب من الرياضيات للتوجيهي وعلوم الأرض والبيئة، وستصل آخر دفعة للشمال في عجلون الأحد.


وقال العجارمة، إن جميع المدارس مجهزة بالتدفئة، مضيفاً أن الوزارة طلبت بشكل مستعجل 8 آلاف مدفأة ستصل يوم الخميس، وستوزع على المديريات بحسب الحاجة.


ووزعت الوزارة الأسبوع الماضي 50 ألف علبة معقم على المدارس، بحسب العجارمة.


وبشأن عدد المدارس المستأجرة قال العجارمة، إن عددها 800 مدرسة، فيما يبلغ عدد المدارس في القطاع الحكومي 4056.


 




 

 


 

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