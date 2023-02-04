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السبت، 04-02-2023 04:01 م

2.2 مليون طالب يتوجهون إلى مدارسهم غدا

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الوكيل الاخباري - أنهت وزارة التربية والتعليم جميع استعداداتها لاستقبال الطلبة في بداية الدوام الفصل الدراسي الثاني اعتبارا من غدٍ الأحد.

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وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، الدكتور أحمد المساعفة، إن 2.2 مليون طالب وطالبة يتوجهون غدا إلى مدارسهم البالغ عددها 7500 مدرسة من جميع القطاعات التعليمية في محافظات المملكة.


وأكد المساعفة أن الهيئة الإدارية والأكاديمية على أهبة الاستعداد من خلال 170 ألفا من الكوادر التدريسية والإدارية في الميدان التربوي لاستقبال الطلبة.


وبين أن موعد بدء الفصل الدراسي كما هو مقرر في التقويم المدرسي إذ سينتظم الطلبة في مدارسهم ضمن ساعات وأوقات الدوام الرسمي المعلن سابقا سواء مدارس الفترة الواحدة والفترتين.


وأكد توفر الكتب المدرسية وتوريدها إلى مستودعات المديريات والمدارس، وأنه سيتم توزيع الكتب المدرسية للطلبة ليصار بعد ذلك البدء بالعملية التعليمية، مشيرا إلى توفير وسائل التدفئة في المدارس بحيث يعيش الطلبة في أجواء وبيئة تدريسية مناسبة وملائمة.

 




 

 


 

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