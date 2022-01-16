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الأحد، 16-01-2022 04:33 م

200 ألف جرعة لتحصين الثروة الحيوانية من الحمى القلاعية في المفرق

المواشي


الوكيل الإخباري - باشرت مديرية زراعة المفرق ومديريات الزراعة في ألوية المحافظة بحملة تحصين الثروة الحيوانية ضد مرض الحمى القلاعية.اضافة اعلان


وقالت مدير زراعة المفرق، ابتهال الخريشا، الأحد، إنه تم توزيع 200 ألف جرعة من المطاعيم المضادة لمرض الحمى القلاعية على شُعب الثروة الحيوانية في مديريات الزراعة في المحافظة لغايات تحصين الماشية ضد المرض.

وبينت أن العدد الإجمالي للماشية في محافظة المفرق يبلغ 800 ألف رأس، لافتة إلى أن هنالك عددا من أصحاب حيازات المواشي قاموا في أوقات سابقة بعمليات تحصين لحيازاتهم بمطاعيم مضادة لمرض الحمى القلاعية.

 




 

 


 

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