2024 سنة كبيسة وشباط الحالي 29 يوماً

الوكيل الاخباري - قال الخبير الفلكي وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك عماد مجاهد إن السنة الحالية 2024 سنة كبيسة حيث سيكون عدد أيام شهر شباط الحالي 29 يوما والذي يصادف يوم خميس وليس 28 حسب السنوات السابقة.

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وأضاف مجاهد أن سبب زيادة اليوم يكون كل أربع سنوات وهو فارق ربع اليوم في كل سنة، حيث أن عدد أيام السنة الميلادية هو 365 يوما وربع اليوم، ويتراكم ربع اليوم كل أربع سنوات لذلك يصبح الفارق يوم كامل والذي يضاف إلى شهر شباط فيصبح عدد أيام شهر شباط 29 يوما.



وأشار إلى أنه من يولد يوم 29 الشهر الحالي فإنه سوف يحتفل في عيد ميلاده مرة واحدة كل أربع سنوات وليس كل سنة، متوافقا مع السنة الكبيسة حيث ان شهر شباط لا يصل عدد أيامه الى 29 يوما سوى مرة واحدة كل أربع سنوات.

