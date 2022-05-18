231 ألف مسافر أردني في عيد الفطر .. تعرف على أبرز الوجهات

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

بلغ عدد المسافرين خلال عطلة عيد الفطر حوالي 231,000 مسافراً وذلك من يوم الجمعة الموافق 29 نيسان 2022 ولغاية السبت الموافق 7 أيار 2022 وفق احصائيات مجموعة المطار الدولي .

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وكشفت إحصائيات مجموعة المطار الدولي والتي حصل عليها "الوكيل الإخباري" أن تركيا الوجهة الأولى التي قصدها المسافرون خلال عطلة عيد الفطر وتليها المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية .



أما الوجهة الثالثة التي قصدها المسافرين من مطار الملكة علياء الدولي كانت إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.



ومن جهته أكد الرئيس التنفيذي لـ مجموعة المطار الدولي" نيكولا كلود، في تصريح لـ " الوكيل الإخباري" على تحسن إحصائيات الحركة الجوية خلال الأسابيع الماضية .



وأضاف أن مجموعة المطار الدولي تعمل لعودة مطار الملكة علياء الدولي إلى أرقام الحركة الجوية التي حققها عام 2019 قبل جائحة "كوفيد" مع حلول عام 2024 منوها على استعادة شبكات خطوط الطيران والوجهات الخاصة بهدف ترويج السياحة إلى المملكة، جنبًا إلى جنب مع الشركاء الرئيسيين بما يشمل وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.



وقال " أُطلقت خطوط جوية جديدة مباشرة واُستقبلت شركات طيران عالمية بارزة، بما يسهم في تعزيز مكانة مطار الملكة علياء الدولي بوصفه بوابة رئيسة للأردن والمشرق العربي".



وكانت أحدث هذه المسارات "يونايتد إيرلاينز" إلى مطار واشنطن دولس الدولي، والملكية الأردنية إلى جنيف وزيورخ، و"ويز إير" إلى روما وميلانو وفيينا وأبوظبي.

وتهدف مجموعة المطار الدولي إلى تحقيق المزيد من النمو خلال الفترة المقبلة وذلك لتوسيع شبكة الخطوط الجوية بالإضافة رضا المسافرين .مما يدفع مجموعة المطار الدولي مواصلة وبذل قصارى الجهد لضمان بقاء مطار الملكة علياء الدولي مطارًا دوليًا حاصدًا للجوائز، مع تحقيق أثر إيجابي ومستدام على الاقتصاد الوطني والمجتمعات المجاورة والبيئة.



واستقبل مطار الملكة علياء الدولي أكثر من 1.3 مليون مسافر خلال الربع الأول من عام 2022.

