السبت 01-04-2023
الوكيل الاخباري

بالفيديو .. هذا ما قاله أقصر معتمر لا يزيد طوله عن متر واحد بتحقيق حلمه

واشنطن تمدد مهمة حاملة طائرات بعد هجوم في سوريا

من الفنان الذي اختاره جورج وسوف لتمثيل قصة حياته؟

كيف تلقت دائرة ترامب الاتهام؟ مصدر أميركي يكشف المفاجأة

بالفيديو ... إطلاق نار داخل باحات المسجد الأقصى وإغلاق أبواب مدينة القدس

إذا حصل خطأ في تحديد بداية شهر رمضان أو نهايته فهل يجب القضاء ؟

بـ 12 عياراً نارياً .. تفاصيل جديدة حول مقتل أب وابنه بمشاجرة أبو علندا

البترا تسجل أعلى دخول للموقع الأثري في تاريخها

ما هو موعد اخراج فدية الصيام عن كبار السن والمرضى ؟ الافتاء تجيب

تعرف على أعلى 20 وظيفة أجراً في العالم لعام 2023

الجمعة، 31-03-2023 01:43 م

250 ألف شخص يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

64269acacfcf7


الوكيل الإخباري-  أدى 250 ألف شخص صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، وفق مدير أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى عزّام الخطيب، في وقت يواجه فيه الفلسطينيون قيودا مشددة عند حاجز قلنديا خلال سعيهم للوصول إلى المسجد الأقصى المبارك في الجمعة الثانية من شهر رمضان.اضافة اعلان


ويتوافد الفلسطينيون عبر حاجز قلنديا لإقامة صلاة الجمعة الثانية من رمضان في المسجد الأقصى المبارك.

وقال نائب محافظ القدس عبد الله صيام، عشرات الآلاف الذين توافدوا إلى المسجد الأقصى هم في أزمات كبيرة جدا ومعظمهم تم إعادتهم ومنعهم من الدخول بحجة الفئات العمرية وغيرها من إجراءات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف، أن مشهد الاعتداء على المصلين من خلال التدافع الكبير والحواجز المقامة تؤكد أن الاحتلال لا يريد أن يرى في مدينة القدس وجود فلسطيني ووجود لهؤلاء المصلين وهو يسعى لمخططات أكبر من ذلك بأنه يعد العدة في عيد الفصح المقبل لإجراءات خطيرة في ساحات المسجد الأقصى منها الدعوات إلى ذبح الخراف في ساحات المسجد.

أشار صيام، إلى أن هذه الأفعال ستكون نتيجتها التصعيد، حيث أن الاحتلال يريد أن يخلق أجواء صعبة يرى فيها المسلم أنه ممنوع من الوصول إلى مسجد وإقامة الصلاة وهذا الموقف وهذا الاعتداء يخلق احتقان كبير.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ycnfy2z4

بـ 12 عياراً نارياً .. تفاصيل جديدة حول مقتل أب وابنه بمشاجرة أبو علندا

1602706461016

البترا تسجل أعلى دخول للموقع الأثري في تاريخها

37855_8_1649690638

ما هو موعد اخراج فدية الصيام عن كبار السن والمرضى ؟ الافتاء تجيب

FskfqesXgAEYLlZ

أكثر من مليون و570 ألف راكب استخدم باص عمان والباص السريع خلال شهر آذار

المفرق-صبحة-وصبحية-1-1536x1152

بدء فعاليات المجالس العلمية الهاشمية في المفرق

320232914945462355050

كيف يتم إخراج زكاة الفطر؟

أخبار متعلقة
وزير الاوقاف 1

وزير الأوقاف يدين الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك

20200924_1600966632-713

عين على القدس يناقش تقليص وكالة الغوث لخدماتها بالمخيمات الفلسطينية

كرا

الذكرى 55 لانتصار أردني على جيش الاحتلال الإسرائيلي في معركة الكرامة