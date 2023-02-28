%254 نسبة ارتفاع عدد زوار مدينة البترا الأثرية خلال شهرين

الوكيل الاخباري - ارتفعت نسبة زوار مدينة البترا الأثرية 254% خلال شهري كانون الثاني/ يناير وشباط/فبراير مقارنة بين العامين 2022 و2023.



ووصل إجمالي عدد زوار مدينة البترا خلال شهر كانون الثاني/ يناير وشباط/فبراير إلى 180.388 زائرا، وفق إحصائية صادرة عن سلطة إقليم البترا التنموي السياحي .



وبحسب الإحصائية وصل عدد زوار الشهر الماضي 97.398 ألف زائر وفي كانون الثاني/ يناير 82.990 ألف زائر من مختلف الجنسيات.

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