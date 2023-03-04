26 طالباً متوسط عدد طلبة المدارس في كل شعبة مدرسية بالأردن

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - بين الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2022 الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، أن متوسط عدد الطلبة في الأردن لكل شعبة للعام الدراسي الماضي 2021/2022 ( 26 طالباً ).

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وأضاف الكتاب في مسار التعلم، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" أنه بلغ متوسط عدد الطلبة ( 16.3) طالبا لكل معلم، فيما بلغت النسبة المئوية لعدد طالبات المدارس من مجموع الطلبة في الأردن ( 49.2%).



وأضاف الكتاب أن النسبة المئوية لعدد معلمات المدارس من مجموع الهيئة التدريسية ( 69.0%)، وبلغت النسبة المئوية لعدد الطلبة في المراحل الأساسية والثانوية من مجموع السكان ( 20%).



ووصلت النسبة المئوية لعدد مباني المدارس المستأجرة من مجموع الأبنية المدرسية ( 33%)، فيما بلغت نسبة المدارس التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم في المملكة (54.8% ) من المجموع الكلي للمدارس.





وبلغت نسبة المدارس التي يشرف عليها التعليم الخاص (42.3%) ومدارس وكالة الغوث (2.3%) ونسبة المدارس التي تشرف عليها جهات حكومية أخرى (0.7%).





وفيما يخص المعلمون، قال الكتاب إن (75.7% ) من المعلمين في الأردن يدرّسون المرحلة الأساسية، و (18.6%) من المعلمين يدرّسون المرحلة الثانوية الاكاديمية والمهنية، و ( 5.7% ) لرياض الأطفال.