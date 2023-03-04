السبت 04-03-2023
الوكيل الاخباري

اغلاقات على طريق السلط الدائري السبت

الأمانة تدرس إجراء تغييرات جذرية على الدوار الثامن

وفاة فلسطيني بحادث سير في شمال رام الله

الضمان: ارتفاع نسبة إصابات العمل بنسبة 27.4% عام 2020

56 مليون دينار ضمن محرك الاستثمار في الأردن ستنفق العام الحالي

مقتل إسرائيليين بتحطم طائرة في النقب المحتل

الأشغال تنهي أعمال إعادة تأهيل جزء من طريق المطار

90.3 % نسبة سكان الحضر في الأردن العام الماضي

26 طالباً متوسط عدد طلبة المدارس في كل شعبة مدرسية بالأردن

الذهب ينهي الأسبوع مرتفعاً بقوة

السبت، 04-03-2023 10:50 ص

26 طالباً متوسط عدد طلبة المدارس في كل شعبة مدرسية بالأردن

0L5A2494


الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - بين الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2022  الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة،  أن متوسط عدد الطلبة في الأردن لكل شعبة للعام الدراسي الماضي 2021/2022 ( 26 طالباً ).

اضافة اعلان


وأضاف الكتاب في مسار التعلم، الذي اطلع عليه "الوكيل الإخباري" أنه بلغ متوسط عدد الطلبة ( 16.3) طالبا لكل معلم، فيما بلغت النسبة المئوية لعدد طالبات المدارس من مجموع الطلبة في الأردن ( 49.2%).
 
وأضاف الكتاب أن النسبة المئوية لعدد معلمات المدارس من مجموع الهيئة التدريسية ( 69.0%)، وبلغت النسبة المئوية لعدد الطلبة في المراحل الأساسية والثانوية من مجموع السكان ( 20%). 


ووصلت النسبة المئوية لعدد مباني المدارس المستأجرة من مجموع الأبنية المدرسية ( 33%)، فيما بلغت نسبة المدارس التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم في المملكة  (54.8% ) من المجموع الكلي للمدارس.


وبلغت نسبة المدارس التي يشرف عليها التعليم الخاص (42.3%) ومدارس وكالة الغوث (2.3%) ونسبة المدارس التي تشرف عليها جهات حكومية أخرى (0.7%).


وفيما يخص المعلمون، قال الكتاب إن (75.7% ) من المعلمين في الأردن يدرّسون المرحلة الأساسية، و (18.6%) من المعلمين يدرّسون المرحلة الثانوية الاكاديمية والمهنية، و ( 5.7% ) لرياض الأطفال.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
تتت

قطر: معرض دولي للعسل والتمور غدا بمشاركة الأردن

075e2fba-da06-4dab-a169-289eb098ce5a

اغلاقات على طريق السلط الدائري السبت

206233

الأمانة تدرس إجراء تغييرات جذرية على الدوار الثامن

0L5A8949

الضمان: ارتفاع نسبة إصابات العمل بنسبة 27.4% عام 2020

54cc0a8a-1461-4154-a848-d9c1400fce9a

الأشغال تنهي أعمال إعادة تأهيل جزء من طريق المطار

imgid170271

90.3 % نسبة سكان الحضر في الأردن العام الماضي

أخبار متعلقة
M63A8879

خطأ في كتاب الديمقراطية الجديد للصف العاشر والتربية تتابع

M63A8869

التربية تطرح عطاءات لصيانة وإنشاء أبنية لعدد من المدارس

2202323185956403568689

تدريبات على الإخلاء في المدارس حال حدوث زلازل اعتباراً من الأسبوع المقبل

xVNB1X-J_400x400

الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يصدر تقريره لشهر كانون الثاني

0L5A2476

2.2 مليون طالب وطالبة يلتحقون بمدارسهم اليوم

6

التربية عن الفصل الثاني: الصفوف مدفئة والكتب متوفرة