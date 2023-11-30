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الخميس، 30-11-2023 11:09 م

2981 طنا من الخضار والفواكه وردت للسوق المركزي اليوم

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الخميس، 2981 طنا، منها 1968 طن خضار، و726 طن فواكه، و287 طن من الورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15 و25 قرشًا، والبصل الناشف بين 30 و45 قرشا، والبطاطا بين 20 و40 قرشا، والبندورة بين 10 و17 قرشا، والجزر بين 100 و130 قرشا، والخيار بين 40 و75 قرشا، والزهرة بين 15 و25 قرشا، والليمون بين 35 و50 قرشا، والموز البلدي بين 60 و70قرشا.

 




 

 


 

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