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الأحد، 07-01-2024 08:36 ص

3 اصابات بحادثين تصادم يوم أمس

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الوكيل الإخباري- قالت الدوريات الخارجية ان الحركة المرورية صباح اليوم نشطة وانسيابية على كافة الطرق الخارجية تزامناً مع بداية الأسبوع ولا يوجد عوائق تذكر . 

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واشارت الدوريات انها تعاملت خلال الـ 24 ساعة الماضية مع حادثين تصادم نتج عنهم 3 اصابات .


حيث تعاملت الدوريات يوم أمس مع حادث تصادم مركبتين في منطقة الحسا - بالقرب من الجسر الابيض-  نتج عنه اصابتين متوسطتين تم اسعافهم الى مستشفى الكرك الحكومي .

كما تعاملت الدوريات مع حادث تصادم آخر على طريق اتوستراد/ الزرقاء  - طريق الحرة-  نتح عنه اصابة واحدة تم اسعافها الى مستشفى الزرقاء الحكومي 

واضافت الدوريات انها تعاملت مع مجموعة من الملاحظات لتعطل مركبات خلال الليلة الماضية

 




 

 


 

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