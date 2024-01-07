3 اصابات بحادثين تصادم يوم أمس

الوكيل الإخباري- قالت الدوريات الخارجية ان الحركة المرورية صباح اليوم نشطة وانسيابية على كافة الطرق الخارجية تزامناً مع بداية الأسبوع ولا يوجد عوائق تذكر .

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واشارت الدوريات انها تعاملت خلال الـ 24 ساعة الماضية مع حادثين تصادم نتج عنهم 3 اصابات .



حيث تعاملت الدوريات يوم أمس مع حادث تصادم مركبتين في منطقة الحسا - بالقرب من الجسر الابيض- نتج عنه اصابتين متوسطتين تم اسعافهم الى مستشفى الكرك الحكومي .



كما تعاملت الدوريات مع حادث تصادم آخر على طريق اتوستراد/ الزرقاء - طريق الحرة- نتح عنه اصابة واحدة تم اسعافها الى مستشفى الزرقاء الحكومي



واضافت الدوريات انها تعاملت مع مجموعة من الملاحظات لتعطل مركبات خلال الليلة الماضية