5 اصابات بحوادث سير خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري -

اضافة اعلان

أكد مندوب الدوريات الخارجية صباح اليوم الأربعاء أن حركة المرور تسير بشكل اعتيادي ونشط دون وجود عوائق تذكر على جميع الطرق الخارجية.ونوه مندوب الدوريات الخارجية في التقرير المروري إلى بداية تساقط خفيف للأمطار، تحديدًا في منطقة محطة الأشقف الأمنية باتجاه رويشد، محذرًا السائقين بضرورة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر.وأشار المندوب إلى أنه تم التعامل مع ثلاث حوادث مرورية خلال الـ 24 ساعة الماضية، نتج عنها خمس إصابات.وفي هذا السياق، تم التعامل في الساعة الثانية والنصف من يوم أمس مع حادث تدهور لمركبة خصوصية اصطدمت بعامود، وأسفر الحادث عن اصابتين تم نقلهما إلى مستشفى البشير الحكومي.كما تم التعامل في الساعة الرابعة من يوم أمس مع حادث تدهور لمركبة على طريق وادي عربة باتجاه عمان، نتج عنه ثلاث إصابات تم نقلهم إلى المستشفى.وأضاف المندوب أنه تم التعامل مع حادث تدهور وانقلاب لمركبة شحن على نزول العدسية، ولم ينتج عن الحادث أية إصابات.ونوهت الدوريات الخارجية جميع السائقين الى ضرورة القيادة بحذر تزامناً مع تأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي