3 اصابات بحادثي سير في الزرقاء وعلى طريق المطار

الوكيل الإخباري - تعاملت كوادر الدوريات الخارجية، صباح اليوم الاثنين، مع حادث تصادم مركبتين على طريق شويعر باتجاه الزرقاء، نتج عنه إصابتين متوسطتين، حيث تم اسعافهم الى مستشفى الزرقاء الحكومي لتلقي العلاج اللازم.

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وبين التقرير المروري، من غرفة عمليات السير والدوريات الخارجية، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل مع حادث تدهور مركبة شحن صغيرة "ديانا" على طريق المطار واصطدامها بلوحة إعلانية، ونتج عن الحادث اصابة متوسطة تم اسعافها الى مستشفى النديم الحكومي، فيما يجري العمل على تسيير حركة المركبات على الطريق وإزالة الأثر المروري.



وكما ورد بلاغ من دورية اختصاص اربد - جسر النعيمة، بوجود زيوت منسكبة على الشارع اثر انفجار أنبوب الزيت من محرك احدى مركبات الشحن الكبيرة، ما أدى الى امتداد الزيت المسكوب على مسافة تقدر بنحو 500 متر، ويجري العمل على إزالتها وطمرها تفاديا لانزلاق المركبات على الطريق .



ودعت الإدارات المرورية السائقين الى ضرورة توخي الحيطة والحذر خاصة خلال فترات الصباح الباكر وساعات الليل المتأخرة، واتباع إرشادات رجال السير في الميدان .



