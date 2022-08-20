%30 نسبة البطالة بين صيادلة الأردن

الوكيل الإخباري - أكد نقيب الصيادلة الدكتور محمد عبابنة، أن الصيدلة ودكتور الصيدلة يصنفان على أنهما من التخصصات الراكدة والمشبعة، بحسب تصنيف ديوان الخدمة المدنية.

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وأضاف في تصريح صحفي اليوم السبت، أن عدد خريجي الصيدلة المتقدمين بطلبات التوظيف لدى الديوان يفوق كثيرا عدد الشواغر المتاحة حاليا أو مستقبلا في جميع محافظات المملكة.



وأشار إلى أن نسبة البطالة بين الصيادلة وصلت حاليا إلى 30 بالمئة، بينما تخرج الجامعات سنويا نحو 4 آلاف صيدلي ودكتور صيدلي ربعهم يجدون عملا لهم في المملكة، فيما هناك على مقاعد الدراسة حاليا 17 ألف طالب صيدلة.



وأوضح أن فرص توظيف تخصصات الصيدلة خارج المملكة محدودة جدا، لا سيما مع اتباع دول عديدة سياسة توطين هذه التخصصات باقتصار العمل في مجالاتها على مواطنيها وفقا لنقيب الصيادلة.



ودعا عبابنة الناجحين في امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" وأولياء أمورهم إلى الإطلاع على واقع سوق العمل قبل اختيار دراسة أي من التخصصات الصيدلانية.



ويبلغ عدد الصيادلة المنتسبين لنقابة الصيادلة قرابة 30 ألف عضو، فيما تدرس 20 كلية في جامعات المملكة الرسمية والخاصة الصيدلة، ويضاف إليها الجامعات في الخارج، وكليات المجتمع التي تدرس تخصص مساعد صيدلي.