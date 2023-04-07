309 ملايين دينار حجم التبادل التجاري بين المملكة واليابان العام الماضي

الوكيل الاخباري - نما حجم التبادل التجاري بين المملكة واليابان خلال العام الماضي ليصل إلى حوالي 309 ملايين دينار، مقارنة مع نحو 279 مليوناً في العام 2021.

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وبحسب معطيات إحصائية، زادت قيمة الصادرات الوطنية إلى اليابان خلال العام الماضي لتبلغ قرابة 62 مليون دينار، مقارنة مع حوالي 23 مليوناً في العام 2021،

في حين، انخفضت قيمة مستوردات المملكة من اليابان في العام الماضي لتصل إلى ما يقارب 247 مليون دينار، مقارنة مع حوالي 256 مليوناً في العام 2021.



ووفقاً للمعطيات الإحصائية، انخفض عجز الميزان التجاري للمملكة مع اليابان خلال العام الماضي ليصل إلى قرابة 185 مليون دينار، مقارنة مع حوالي 233 مليون دينار في العام 2021.



أما على مستوى العام الحالي 2023، بلغت قيمة الصادرات الوطنية إلى اليابان خلال شهر كانون الثاني الماضي من هذا العام، نحو 3 ملايين دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي والبالغة حوالي 4 ملايين دينار.



وبلغت قيمة مستوردات المملكة من اليابان خلال شهر كانون الثاني الماضي من العام 2023، نحو 24 مليون دينار، مقارنة مع قرابة 25 مليوناً للفترة نفسها من العام الماضي.



وبحسب المعطيات، وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين في شهر كانون الثاني الماضي من هذا العام حوالي 27 مليون دينار، مقارنة مع 29 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.