الثلاثاء 14-03-2023
الوكيل الاخباري

رئيس الجامعة الهاشمية يؤكد أهمية طرح مساق السلامة المرورية

وزير الصناعة يفتتح معرض الغذاء الأردني

انطلاق مؤتمر في جرش حول الثقافة وتعزيز التماسك المجتمعي

توضيح حول دوام المدارس الخاصة في رمضان

مشاركة أردنية بحفل جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار

وفاة راعي أغنام اثر تماس كهربائي في الشارع العام

الارصاد : مرتفع جوي يؤثر على المملكة بهذا الموعد

تطورات المنخفض وحالة الطقس يوم الاربعاء - تحذيرات

استحداث مشاغل للتدريب المهني في بلدية صبحا والدفيانة

3173 زائرا لموقع جرش الأثري في "أعلى رقم يومي" منذ كورونا

الثلاثاء، 14-03-2023 03:44 م

وزيرة الشؤون القانونية تستقبل وزير الدولة في وزارة العدل الايرلندية

1678795978253


الوكيل الإخباري - استقبلت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة في مكتبها بدار رئاسة الوزراء، اليوم الثلاثاء، وزير الدولة في وزارة العدل الإيرلندية جيمس براون.

اضافة اعلان


وأكدت نمروقة خلال اللقاء عمق علاقات الصداقة والتعاون بين الأردن وجمهورية إيرلندا، والحرص الأكيد على تعزيزها في مختلف المجالات.


وعرضت خلال اللقاء، الجهود التي يبذلها الأردن في إطار مشروع التحديث الشامل الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني، والتعديلات التي طرأت على التشريعات المتعلقة ببرامج التحديث السياسي والاقتصادي والإداري.


وبينت الجهود المبذولة في مجالات تمكين المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، مستعرضة التعديلات التي طرأت على التشريعات الأردنية أخيرا في هذا المجال، والتي من شأنها المساهمة في دعم هذه الفئات وتعزيز دورها في المجتمع.


بدوره، أشاد براون بالجهود الأردنية في مجال تحديث التشريعات ودفع مسيرة التحديث الشامل إلى الأمام، مبديا الحرص على التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين البلدين في المجالات ذات العلاقة.


وحضر اللقاء السفيرة الإيرلندية لدى المملكة ماريان بولجر، ونائب السفيرة سارة دولي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
320235203917743743183

رئيس الجامعة الهاشمية يؤكد أهمية طرح مساق السلامة المرورية

u

وزير الصناعة يفتتح معرض الغذاء الأردني

w

انطلاق مؤتمر في جرش حول الثقافة وتعزيز التماسك المجتمعي

1120221223170957202002

مشاركة أردنية بحفل جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار

الدفاع المدني 4

وفاة راعي أغنام اثر تماس كهربائي في الشارع العام

main_image640f8229129fe

استحداث مشاغل للتدريب المهني في بلدية صبحا والدفيانة

أخبار متعلقة
1678451606360

بني مصطفى: الأردن اختار أفضل الممارسات لتمكين المرأة

1677154882916

الخصاونة يثمن الدعم الذي تقدمه المملكة المتحدة لجهود الأردن التنموية

32022815598323530203

هل يوجد عطلة يوم الإسراء والمعراج في الأردن؟

bngh

اجتماع لمناقشة تطوير سياسة جودة المياه في الأردن

anews322 (1)

صدور الارادة الملكية السامية بالموافقة على نظام تنظيم البيئة الاستثمارية

1676208671034

الخصاونة يُطلع اليابان على جهود الأردن لإحلال السلام في المنطقة