وزيرة الشؤون القانونية تستقبل وزير الدولة في وزارة العدل الايرلندية

الوكيل الإخباري - استقبلت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة في مكتبها بدار رئاسة الوزراء، اليوم الثلاثاء، وزير الدولة في وزارة العدل الإيرلندية جيمس براون.

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وأكدت نمروقة خلال اللقاء عمق علاقات الصداقة والتعاون بين الأردن وجمهورية إيرلندا، والحرص الأكيد على تعزيزها في مختلف المجالات.



وعرضت خلال اللقاء، الجهود التي يبذلها الأردن في إطار مشروع التحديث الشامل الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني، والتعديلات التي طرأت على التشريعات المتعلقة ببرامج التحديث السياسي والاقتصادي والإداري.



وبينت الجهود المبذولة في مجالات تمكين المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، مستعرضة التعديلات التي طرأت على التشريعات الأردنية أخيرا في هذا المجال، والتي من شأنها المساهمة في دعم هذه الفئات وتعزيز دورها في المجتمع.



بدوره، أشاد براون بالجهود الأردنية في مجال تحديث التشريعات ودفع مسيرة التحديث الشامل إلى الأمام، مبديا الحرص على التعاون وتبادل الخبرات والتجارب بين البلدين في المجالات ذات العلاقة.



وحضر اللقاء السفيرة الإيرلندية لدى المملكة ماريان بولجر، ونائب السفيرة سارة دولي.