الأربعاء 03-11-2021
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الأربعاء، 03-11-2021 01:45 م

310 آلاف برميل نفط عراقي وصلت الأردن الشهر الماضي

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الوكيل الإخباري- كشفت بيانات أصدرتها وزارة النفط العراقية، أن مستوردات الأردن من النفط العراقي، بلغت خلال تشرين الأول/أكتوبر، نحو 309.768 ألف برميل.

وأظهرت بيانات وصلت "المملكة" نسخة منها، أن معدل سعر البرميل الواحد خلال فترة تشرين الأول/أكتوبر، وصلت بلغ 79.376 دولارا.

وبلغ عدد الصهاريج العاملة في عملية النقل بين البلدين، 600 صهريج منها 300 أردنية، بحيث يتم تحميل 10 آلاف برميل يوميا باستخدام 40 صهريجا وفقا لنظام door to door.

يشار إلى أن المعدل اليومي للصادرات النفطية العراقية بلغ الشهر الماضي، 3.12 مليون برميل يوميا.

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