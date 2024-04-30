الثلاثاء 30-04-2024
الوكيل الاخباري
 

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الثلاثاء، 30-04-2024 12:29 م

وزارة البيئة توضح خريطة نِسب الغُبار في المملكة

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الوكيل الإخباري- شهدت محطات منطقة المحطة وطبربور وشارع الجامعة ارتفاعا في نسب تلوث الهواء نتيجة الأجواء الخماسينية التي تشهدها المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفق وزارة البيئة.

وقالت الوزارة لـ "الوكيل الاخباري" إن نوعية الهواء التي شهدتها المحطات غير صحية وتحتاج إلى ارتداء كمامة .

وأشارت إلى أن محطات الرصد في أمانة عمان ومدينة الملك عبدالله الثاني و حدائق الحسين و اليرموك/ عمان وشارع البارحة/ إربد ومدينة الحسن الرياضية إربد ووادي الحجر/ الزرقاء شهدت نسب تلوث "معتدلة" خلال ال 24 ساعة الماضية.

وحذرت جميع المواطنين خاصة الذين يعانون من أمراض تنفسيه بتوخي الحيطة والحذر في مثل هذه الظروف وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة .

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