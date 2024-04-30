عملية في رفح أو هدنة في غزة.. الحسم خلال 48 إلى 72 ساعة

الوكيل الإخباري- قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الثلاثاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أكمل استعداداته للعملية المنتظرة في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

اضافة اعلان



وأوضح المصدر أن رئيس الأركان في جيش الاحتلال الاسرائيلي وافق على خطط العملية في رفح ، فيما يقدر جيش الاحتلال أنه خلال الـ48 إلى 72 ساعة القادمة "سيتم اتخاذ القرار الذي سيشكل نهاية الحملة في قطاع غزة".



وتابع أن الـ48 إلى 72 ساعة القادمة ستكون حاسمة: صفقة رهائن مع حماس أو دخول جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى رفح.



يأتي ذلك فيما تواصل الولايات المتحدة معارضة أي عملية عسكرية في رفح، قائلة إنها ستضيف أبعاداً كارثية للأزمة الإنسانية المتفاقمة بالقطاع.



وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إن إدارة جو بايدن "متفائلة" بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس، يؤدي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وأوضح المصدر أن بايدن وفريقه للأمن القومي يرون أن "هناك نافذة ضيقة لإبرام اتفاق من شأنه أن يوقف الحرب في غزة مؤقتاً على الأقل، وربما ينهيها إلى الأبد".



والعرض الاسرائيلي يقضي بقبول الاحتلال الاسرائيلي تخفيض عدد الرهائن الذين يريدون من حماس إطلاق سراحهم خلال المرحلة الأولى من الهدنة ليصل إلى 33 (بعدما كان 40).



سكاي نيوز عربية