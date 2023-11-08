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من جديد .. صواريخ "القسام" تقصف تحشدات للعدو

الأربعاء، 08-11-2023 02:44 م

3134 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

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الوكيل الاخباري- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 3134 طنا، منها 1945طن خضار، و962 طن فواكه، و262 طن ورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الواردة للسوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15 و25 قرشا، والبصل الناشف بين 30 و40، والبطاطا بين 40 و65، والبندورة بين 5 و15، والجزر بين 40 و60، والخيار بين 25 و 45، والزهرة بين 15 و25، والليمون بين 30 و60، والموز البلدي بين 50 و65 قرشا.

 




 

 


 

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