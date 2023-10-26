الأمانة تبرر تأخر استبدال جسري مشاة على شارع الجيش والدوار السابع

الوكيل الإخباري

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- كشف رئيس قسم الجسور في أمانة عمان الكبرى المهندس هاني المراشدة عن بدء العمل بتركيب جسري مشاة الأول على شارع الجيش عند بوابة مجمع المحطة والآخر بين الدوار السادس والسابع خلال شهر تشرين الثاني المقبل.وقال المراشدة لـ"الوكيل الإخباري"، إن الأمانة وفور إزالة الجسر الأول -بعد اصطدام آلية ثقيلة في الجسر- والآخر بعد وقوع نفس الحادثة في وقت سابق، طرحت عطاءات لإعادة إنشاء الجسور مجددا وقامت برصد المخصصات المالية من ميزانية الطوارئ، لافتا إلى أن العروض التي قدمت عند طرح العطاءات أول مرة لم تكن مناسبة وعليه تمت إعادة طرح العطاءات مجددا وتمت الإحالة على الجهة المنفذة على أن تبدأ أعمال الحفر والتركيب خلال الشهر المقبل.وأضاف أنه تم الانتهاء من المخططات الهندسية وإنهاء الدراسات الفنية للموقعين، مشيرا إلى أن هيكل الجسور الجديدة ستكون معدنية من "الستيل" وتراعي متطلبات السلامة العامة والمظهر الحضاري.وبيّن المراشدة أن الأمانة قامت بإزالة الجسور في وقت سابق حفاظا على السلامة العامة وذلك بعد حدوث تصدعات وأضرار بالجسور نتيجة حوادث اصطدام.وكان اشتكى عدد من المواطنين من تأخر الأمانة بإنشاء وتركيب جسور جديدة في المنطقة نظرا لخطورتها وهي تقع على شوارع حيوية وحركة سير نشطة مما يهدد سلامة وحياة الأشخاص الذين ينوون الانتقال من مسرب لآخر في تلك المناطق.