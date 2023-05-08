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الإثنين، 08-05-2023 11:25 ص

35 ألف مشارك في برنامج أردننا جنة منذ بداية العام الحالي

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الوكيل الإخباري- بلغ عدد المشاركين في برنامج "أردننا جنة" للسياحة الداخلية، منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، نحو 35 ألف مشارك، وفق مساعد الأمين العام في وزارة السياحة مدير برنامج أردننا جنة هشام الشخاترة، الاثنين.اضافة اعلان


وأضاف الشخاترة أنه يجري حاليا إعادة دراسة مسارات البرنامج لإدخال واجهات سياحية جديدة، مشيرا إلى أن الإقبال على البرنامج "ممتاز".

وأطلقت وزارة السياحة برنامج "أردننا جنة" في مايو/ أيار 2019 بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، حيث جرى الاستمرار به وتطوير الوجهات السياحية التي يشملها باستثناء فترة انتشار وباء كورونا.

برنامج "أردننا جنة" تدعم رحلاته وزارة السياحة والآثار والهيئة بنسبة تتجاوز 50 % من كلف الرحلة، وتنفذه المكاتب السياحية ومختلف القطاع السياحي، ويهدف الى تحفيز وتنشيط السياحة الداخلية، وتشجيع المواطنين على زيارة العشرات من الوجهات السياحية.

 




 

 


 

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