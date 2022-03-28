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الإثنين، 28-03-2022 04:01 م

3550 حالة احتيال في الأردن العام الماضي

ؤييييييييي


الوكيل الإخباري - ارتفعت حالات الاحتيال المسجلة في الأردن والمصنفة جرائم جنحوية إلى 3.55 ألف حالة احتيال العام الماضي، مقارنة مع 2.7 ألف حالة سجلت في 2020.اضافة اعلان


وأظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة، أن عدد حالات الاحتيال المسجلة في الأردن العام الماضي، هي الأعلى منذ عام 2017، حيث سجلت نحو 2.566 ألف حالة.

كما بلغت حالات تزييف النقد المسجلة وفقا لسجلات مديرية الأمن العام، 66 حالة في 2021، وهي الأقل منذ 2017، حيث بلغت 101 حالة.

وفي 2021، سجل حالة واحد جريمة اختلاس والمصنفة ضمن الجرائم الجنائية، بالإضافة إلى تراجع  ملحوظ في قضايا الرشوة المسجلة في الأردن في عام 2021.

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