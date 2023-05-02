%36 من الأردنيين يرون أن تحسن الأوضاع الاقتصادية وتوفير فرص العمل يجعلهم أكثر سعادة

الوكيل الإخباري

اضافة اعلان

- كشف استطلاع الرأي العام الصادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، أن غالبية الأردنيين (75%) لا يعتقدون أن الأردنيين مجتمعٌ سعيد. في حين يصف 62% من الأردنيين أنفسهم بأنهم سعداء.!ووصف نصف الأردنيين تقريباً (48%) أنفسهم بالمتفائلين الى حد ما، فيما وصف (34%) أنفسهم بأنهم غير متفائلين.ويعتقد نصف الأردنيين (49%) أن وجود الاسرة والحفاظ على الدين والتمتع بالصحة هو ما يجعل الافراد سعداء (49%)، بينما يرى 36% ان تحسن أوضاعهم الاقتصادية وتوفير فرص العمل المناسبة يجعلهم اكثر سعادة.ووصف 61% من الشباب الأردني (18-34 سنة) أنفسهم بالسعداء، و(47%) متفائلون الى حد ما، و37% غير متفائلين.