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الثلاثاء، 02-05-2023 01:34 م

%36 من الأردنيين يرون أن تحسن الأوضاع الاقتصادية وتوفير فرص العمل يجعلهم أكثر سعادة

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الوكيل الإخباري - كشف استطلاع الرأي العام الصادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، أن غالبية الأردنيين (75%) لا يعتقدون أن الأردنيين مجتمعٌ سعيد. في حين يصف 62% من الأردنيين أنفسهم بأنهم سعداء.!اضافة اعلان


ووصف نصف الأردنيين تقريباً (48%) أنفسهم بالمتفائلين الى حد ما، فيما وصف (34%) أنفسهم بأنهم غير متفائلين.

ويعتقد نصف الأردنيين (49%) أن وجود الاسرة والحفاظ على الدين والتمتع بالصحة هو ما يجعل الافراد سعداء (49%)، بينما يرى 36% ان تحسن أوضاعهم الاقتصادية وتوفير فرص العمل المناسبة يجعلهم اكثر سعادة.

ووصف 61% من الشباب الأردني (18-34 سنة) أنفسهم بالسعداء، و(47%) متفائلون الى حد ما، و37% غير متفائلين.

 




 

 


 

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