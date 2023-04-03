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الإثنين، 03-04-2023 07:54 م

محاضرة في العقبة عن فضائل الصيام وأحكامه

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الوكيل الإخباري - نظمت دائرة الخدمات والأنشطة الطلابية في الجامعة الأردنية فرع العقبة، محاضرة دينية بعنوان (فضائل الصيام وأحكامه) قدمها فضيلة الشيخ محمد الخشاشنة من دائرة الإفتاء لطلبة الجامعة.

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وبين الخشاشنه "أننا نعيش في هذا الوقت أياما كريمة فاضلة، وموسما عظيما شريفا مليئا بالخيرات، متعددة فيه العطايا والهبات، موسم ميزه الله - تبارك وتعالى- على بقية الأيام والشهور، وفضله بفضائل عديدة، وخصائص متنوعة.


وقال إن من الواجب على من أكرمه على الله -عز وجل- بإدراك هذا الشهر وبلوغه أن يغتنم خيراته، وأن يظفر ببركاته، وأن يجاهد نفسه مجاهدة تامة على أن ينال فيه الصفح والغفران والعتق من النيران، وأن يكون من عباد الله المتقين الذين تعتق رقابهم من النار في هذا الشهر الكريم المبارك.

 




 

 


 

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