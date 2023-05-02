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الثلاثاء، 02-05-2023 01:20 م

%72 من الأردنيين يؤيدون عودة خدمة العلم

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الوكيل الإخباري - كشف استطلاع رأي عام، أن الغالبية العظمى من الأردنيين (72%) ومن أفراد عينة قادة الرأي (77%) يعتقدون أنه يجب إعادة العمل بخدمة العلم.اضافة اعلان


ووفق الاستطلاع الصادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، يعتقد (47%) من الأردنيين أن سنتين هي المدة التي يجب ان يقضيها الشخص الذي تنطبق عليه احكام القانون في برنامج خدمة العلم، فيما يعتقد (40%) من افراد عينة قادة الرأي ان سنة واحدة هي المدة التي يجب ان يقضيها الشخص الذي تنطبق عليه احكام القانون في برنامج خدمة العلم.

وترغب الغالبية العظمى من افراد العينة الوطنية (94%) وافراد عينة قادة الرأي (91%) في ان تكون خدمة العلم عسكرية كما كانت سابقاً، فيما يرغب 5% فقط في ان تكون خدمة مدنية. الأمر الذي قد يؤشر على عدم القناعة بفعالية البرامج البديلة عن الخدمة العسكرية.

ويعتقد غالبية افراد العينة الوطنية (86%) وافراد عينة قادة الرأي (93%) ان إعادة خدمة العلم ستساهم في تعزيز ثقافة الانضباط والالتزام لدى الشباب، فيما يعتقد (85%) من افراد العينة و(93%) من افراد عينة قادة الرأي أنها ستساهم في غرس مفاهيم المواطنة وتحمل المسؤولية والمشاركة المجتمعية، ويعتقد (84%) من افراد العينة الوطنية و(91%) من افراد عينة قادة الرأي انها ستساعد في صقل الهوية الوطنية للشباب، ويعتقد ايضاً 82% من افراد العينة الوطنية و(89%) من افراد عينة قادة الرأي انها سترسخ مفهوم الانتماء الوطني، و(70%) من افراد العينة الوطنية و(60%) من افراد عينة قادة الرأي يعتقدون ان إعادة خدمة العلم ستساهم في حل مشكلة البطالة.

وأظهر الاستطلاع أن ثلثي (65%) الشباب الأردني (18-34 سنة) (الذكور 63%، الاناث 67%) يعتقدون انه يجب إعادة العمل بخدمة العلم في الأردن.

 




 

 


 

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