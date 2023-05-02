%72 من الأردنيين يؤيدون عودة خدمة العلم

الوكيل الإخباري

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- كشف استطلاع رأي عام، أن الغالبية العظمى من الأردنيين (72%) ومن أفراد عينة قادة الرأي (77%) يعتقدون أنه يجب إعادة العمل بخدمة العلم.ووفق الاستطلاع الصادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، يعتقد (47%) من الأردنيين أن سنتين هي المدة التي يجب ان يقضيها الشخص الذي تنطبق عليه احكام القانون في برنامج خدمة العلم، فيما يعتقد (40%) من افراد عينة قادة الرأي ان سنة واحدة هي المدة التي يجب ان يقضيها الشخص الذي تنطبق عليه احكام القانون في برنامج خدمة العلم.وترغب الغالبية العظمى من افراد العينة الوطنية (94%) وافراد عينة قادة الرأي (91%) في ان تكون خدمة العلم عسكرية كما كانت سابقاً، فيما يرغب 5% فقط في ان تكون خدمة مدنية. الأمر الذي قد يؤشر على عدم القناعة بفعالية البرامج البديلة عن الخدمة العسكرية.ويعتقد غالبية افراد العينة الوطنية (86%) وافراد عينة قادة الرأي (93%) ان إعادة خدمة العلم ستساهم في تعزيز ثقافة الانضباط والالتزام لدى الشباب، فيما يعتقد (85%) من افراد العينة و(93%) من افراد عينة قادة الرأي أنها ستساهم في غرس مفاهيم المواطنة وتحمل المسؤولية والمشاركة المجتمعية، ويعتقد (84%) من افراد العينة الوطنية و(91%) من افراد عينة قادة الرأي انها ستساعد في صقل الهوية الوطنية للشباب، ويعتقد ايضاً 82% من افراد العينة الوطنية و(89%) من افراد عينة قادة الرأي انها سترسخ مفهوم الانتماء الوطني، و(70%) من افراد العينة الوطنية و(60%) من افراد عينة قادة الرأي يعتقدون ان إعادة خدمة العلم ستساهم في حل مشكلة البطالة.وأظهر الاستطلاع أن ثلثي (65%) الشباب الأردني (18-34 سنة) (الذكور 63%، الاناث 67%) يعتقدون انه يجب إعادة العمل بخدمة العلم في الأردن.