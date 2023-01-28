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السبت، 28-01-2023 05:45 م

37 مليون دينار أثر تخفيض التعرفة الكهربائية على القطاعات الإنتاجية

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الوكيل الاخباري - تجاوز أثر تخفيض التعرفة الكهربائية على قيم فواتير الكهرباء الصادرة للقطاعات الإنتاجية (الزراعي، والتجاري، والصناعي، والصحي، والفنادق) من نيسان وحتى نهاية العام الماضي، 37 مليون دينار بنسبة انخفاض 8.5 بالمئة.

وقال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة، إن نحو مليون و 503 آلاف عداد كهرباء سجلت على الموقع الإلكتروني للاستفادة من التعرفة المدعومة في القطاع المنزلي، من إجمالي عدادات القطاع المنزلي البالغة مليون و 940 ألفا.

وأكد السعايدة في تصريح صحفي، اليوم السبت، أن أكثر من 90 بالمئة من فواتير الكهرباء المنزلية المشمولة بالدعم لم يطرأ عليها ارتفاع، مقارنة بالتعرفة القديمة، فيما شهد بعضها انخفاضا محدودا بنسب متفاوتة.

ولفت إلى أن الموقع الإلكتروني سيستمر باستقبال طلبات التسجيل للاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة، ولن يجري إغلاقه لإتاحة المجال للمشتركين بإدخال أي تعديلات على بيانات التسجيل الخاصة بهم مثل تغيير العداد المطلوب شموله بالدعم نتيجة تغيير مكان السكن، وإتاحة المجال لتسجيل أي شخص يستحق الاستفادة من التعرفة المدعومة، وتسجيل عدادات الأردنيين الموجودين خارج المملكة بعد عودتهم مستقبلاً.

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