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390 عدد المحولين لتدريبات منتهية بالتشغيل

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الإثنين، 04-04-2022 10:12 ص

390 عدد المحولين لتدريبات منتهية بالتشغيل

وزارة العمل


الوكيل الإخباري - بلغ عدد حالات عمل الأطفال المكتشفة من قبل مفتشي وزارة العمل، والتي تم تحويلها للمشاريع خلال العام الماضي، نحو 368 حالة.

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ووفق إحصائية اطلعت عليها "هلا أخبار"، فقد تم تحويل 268 حالة عمل أطفال إلى مركز الدعم الاجتماعي/ جهد، فيما تم تحويل 47 حالة عمل أطفال إلى جمعية رواد الخير، و37 حالة إلى مؤسسة إنقاذ الطفل، و16 حالة إلى جمعية حماية الأسرة والطفولة/ إربد.


ويبلغ إجمالي عدد المحولين من ذوي الإعاقة والبالغين لتدريبات منتهية بالتشغيل 390 مستفيدا، حيث تؤكد وزارة العمل متابعة هذه الحالات للحصول على الخدمة المطلوبة.


ومن ضمن المستفيدين، تمت إحالة 335 منهم لفرص تدريبية منتهية بالتشغيل خلال شهر 11 الماضي، حيث توزعت كالتالي؛ 12 مستفيدا تمت إحالتهم لتدريب صيانة الهايبرد، و53 لتدريب صناعة الخبائز والمعجنات، و20 مستفيدا لتمكين الشباب الرقمي للتدريب والتشغيل، و66 مستفيدا تمت إحالتهم إلى اليوم الوظيفي المفتوح، و184 تمت إحالتهم إلى مبادرة "نشمي ابن بلد".


 




 

 


 

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