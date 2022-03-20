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الأحد، 20-03-2022 05:44 م

العمل تدعو منشآت القطاع الخاص إلى تمكين العاملين لديها من ممارسة حقهم الانتخابي

العمل


الوكيل الاخباري - تدعو وزارة العمل منشآت القطاع الخاص إلى تمكين العاملين لديها من ممارسة حقهم الانتخابي يوم الاقتراع لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية وأمانة عمان الذي يصادف يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من الشهر الجاري.

وحثت الوزارة القطاع الخاص على تمكين العاملين لديه من المشاركة في هذه الانتخابات، خصوصا أن بعض العمال يعملون في مناطق جغرافية بعيدة عن مراكز اقتراعهم؛ ويرغبون بالمشاركة وممارسة حقهم الانتخابي في يوم الاقتراع، وللقطاع الخاص تحديد أوقات مغادرة العمال لعملهم للمشاركة في هذه الانتخابات.

وأكدت الوزارة أن هذه الاستحقاقات الدستورية والمتعلقة بالمشاركة في الانتخابات وتمكين العاملين في القطاع الخاص من المشاركة فيها، خاصة فئة الشباب سيساهم بشكل كبير بنجاح العملية الديموقراطية ويعزز المشاركة الفاعلة من كافة أبناء المجتمع الأردني.

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